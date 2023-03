La sensation Folarin Balogun commence à animer le mercato

La suite après cette publicité

C’est la grande révélation de la saison de Ligue 1. Avec déjà 15 buts au compteur (plus 2 passes décisives) en 25 matchs de championnat, Folarin Balogun est le symbole d’une équipe du Stade de Reims qui va très bien. Sous les ordres d’un Will Still qui n’a toujours pas perdu en Ligue 1, l’attaquant de 21 ans, prêté par Arsenal, commence à faire du bruit en dehors de l’hexagone.

Il y a tout d’abord, et c’est logique, les Gunners. Ils surveillent l’évolution de leur jeune pousse, qui n’a plus que deux ans de contrat. Mikel Arteta aimerait l’intégrer à l’effectif la saison prochaine mais le joueur a déjà prévenu. Il ne veut pas y faire de la figuration et compte bien s’imposer. Le club anglais ne peut lui garantir une place de titulaire et devra envisager les plans qui s’offrent à lui.

Un prix de vente estimé entre 20 et 25 M€

Le buteur commence à être courtisé grâce à ses performances en Champagne. Si Reims ne pourra pas lutter, Newcastle garde un œil sur lui d’après les médias britanniques, tout comme certains clubs allemands. De son côté, la Gazzetta dello Sport indique que l’AC Milan est intéressé. L’avantage, c’est son prix, estimé entre 20 et 25 M€, mais ce tarif pourrait être revu d’ici la fin de saison.

Une somme élevée pour les Rossoneri, dont le budget dépendra d’une qualification ou non en Ligue des Champions la saison prochaine (les Lombards occupent la 5e place, à égalité avec la Roma, 4e). Toujours est-il que Balogun est pour le moment moins cher que les autres pistes milanaises comme Jonathan David (Lille) et Noah Okafor (RB Salzbourg). Le feuilleton ne fait que commencer.