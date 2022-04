PL : Crystal Palace tenu en échec par Leeds

Pas de vainqueur ce lundi, entre Crystal Palace et Leeds United (0-0), pour mettre un terme à la 34ème journée de Premier League. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge au final d'un match pourtant loin d'avoir été dénué d'occasions. Les Eagles ont le plus poussé, notamment en fin de partie, pour arracher les trois points (17 tirs, 7 cadrés), en vain. De quoi nourrir quelques regrets.

Les joueurs de Patrick Vieira ont du mal depuis leur éclatante victoire contre Arsenal le 4 avril dernier. Ils enchaînent ainsi un 4ème match sans victoire toutes compétitions confondues, même s'ils mettent aussi fin à une série de 3 défaites consécutives. Les Peacocks de Jesse Marsch, invaincus depuis le 10 mars, confirment eux leur bonne dynamique et comptent 5 points d'avance sur le premier relégable, Everton, dans une lutte pour le maintien s'annonçant palpitante.