Lamine Yamal dévoile la vérité derrière sa photo virale avec Messi

Lamine Yamal n’en finit plus de faire parler de lui. Éblouissant avec la Roja depuis le début de l’Euro, l’ailier du Barça a une nouvelle fois choqué les réseaux sociaux, lorsqu’une photo de lui, bébé, dans les bras d’un certain Lionel Messi, a été postée. Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, Yamal a dévoilé les dessous de cette photo.« Mes parents l’avaient, mais nous ne l’avions pas publiée dès le départ parce que nous ne voulions pas que les gens me comparent à Messi. C’était une très grande coïncidence, cela aurait pu être n’importe quel enfant de Barcelone.»

Vu le niveau de jeu affiché par celui qui fête ses 17 ans, aujourd’hui, les comparaisons avec la Pulga ne sont pas près de s’arrêter. Tous deux de virevoltants gauchers jouant sur l’aile droite, qui plus est sous la tunique du Barça, les similarités sont évidentes. La légende raconterait que Messi aurait transmis son talent au jeune Lamine Yamal, au moment de cette photo.