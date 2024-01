CAN, Sénégal : Iliman Ndiaye n’oubliera pas l’OM

Sélectionné avec le Sénégal, Iliman Ndiaye s’apprête à défendre les couleurs de son pays lors de la Coupe d’Afrique des nations 2024 et le titre de Champion d’Afrique, lui qui n’avait pas fait partie du groupe en 2021. Malgré des premiers mois en demi-teinte sous le maillot de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 23 ans continuera de suivre les Phocéens durant la CAN et assure que disputer la compétition lui servira pour la suite de la saison.

«Je pense vraiment que ça peut me faire du bien. À chaque fois que je reviens de sélection, je me sens un peu plus à l’aise quand je joue. Donc oui, je pense que ça va faire du bien. Pour la Coupe du monde, tout le football s’est arrêté. Quand je vais être à la CAN, je sais que je vais être focus sur mes matchs mais j’aurai quand même l’OM dans un coin de ma tête. Je vais regarder les matchs, s’ils ne sont pas à la même heure», a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à RMC Sport.