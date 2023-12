Wolfsbourg veut casser le prêt d’Amin Sarr

Il y a un an maintenant, l’Olympique Lyonnais déboursait 11 millions d’euros pour s’offrir le jeune attaquant suédois Amin Sarr. Le joueur de 22 ans était censé apporter à une attaque lyonnaise en difficulté. Mais au final, il n’a jamais su s’épanouir et a enchaîné les prestations décevantes au point de devenir un indésirable seulement 6 mois plus tard. Malgré une grosse somme investie sur lui, l’OL décidait de s’en séparer à l’été 2023 et trouvait preneur du côté de la Bundesliga. Lors des derniers jours du mercato, Lyon officialisait un très gros coup. Amin Sarr était prêté avec option d’achat de 13 M€ plus 500 000 euros de bonus.

Le club de John Textor avait aussi négocié un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert alors que ce prêt avait déjà côuté 1 million au club allemand. Cela ressemblait donc à un hold-up parfait pour l’OL qui s’attendait à faire une plus-value sur un flop. Mais Wolfsbourg a visiblement changé d’avis. Selon nos informations, l’actuel 10e de Bundesliga souhaite casser le prêt d’Amin Sarr. L’international suédois n’a disputé que 5 matches cette saison (0 but) et est éloigné des terrains pour une blessure au genou. Les dirigeants allemands veulent donc s’en séparer rapidement pour recruter un nouveau joueur qui viendrait vraiment renforcer l’attaque.