PSG-Real : Presnel Kimpembe encense Karim Benzema

Ce mardi (21 heures), le PSG et le Real Madrid se retrouvent à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Si le duel à distance entre Kylian Mbappé et Karim Benzema sera scruté de très près par tous les observateurs, celui plus direct entre l'attaquant des Merengues et Presnel Kimpembe vaudra le détour. Au cours d'un entretien accordé à l'UEFA, le défenseur central français a loué les qualités de son compatriote, évoquant au passage les difficultés rencontrées à jouer contre lui.

« Pour moi, c’est compliqué de jouer contre Karim parce que c’est un joueur très intelligent dans ses déplacements et ses touches de balle. Il esquive toujours le duel et a toujours un petit temps d’avance. Pour défendre sur de tels joueurs, il faut soit anticiper soit être là tout de suite quand ils reçoivent le ballon. Il a cette faculté à avoir une bonne vision du jeu et à connaître son adversaire, ce qui l’aide à bien se démarquer. Comme vous le savez, c’est un grand attaquant, de classe mondiale, donc ça ne va pas être un match facile », a confié le Parisien. Et Kimpembe de prévenir. « On se parle avant d’entrer sur le terrain, forcément. Une fois sur le terrain, c’est mon adversaire. J’ai tendance à être plutôt fermé et à me concentrer sur mon match. » Les supporters du PSG n'en demandent pas moins.

