Lorient : un supporter condamné pour une croix celtique et des saluts nazis

Après quatre ans d’enquête, le tribunal de Lorient a condamné ce lundi un homme de 25 ans pour avoir exhibé un drapeau frappé d’une croix celtique lors d’un match de football au stade du Moustoir, le 1er mai 2022. La veille de la rencontre entre Lorient et Reims, le prévenu avait été filmé à Larmor-Plage aux côtés d’individus effectuant des saluts nazis et revendiquant leur appartenance à des groupuscules néonazis. Le drapeau, historiquement associé à l’idéologie pétainiste et à l’aryanisme, était resté accroché au grillage du parcage visiteurs durant une mi-temps.

Absent à l’audience, le jeune homme, aujourd’hui facteur à Perpignan, contestait toute responsabilité, affirmant que les faits s’étaient produits « à son insu ». Le tribunal a néanmoins retenu qu’il avait exhibé le drapeau la veille et se trouvait à proximité immédiate de celui-ci dans le stade. Il a été condamné à 4 000 € d’amende et à une interdiction de stade de 18 mois lors des matchs du Stade de Reims. SOS Racisme et le club champenois, parties civiles, ont obtenu respectivement 2 000 € de dommages et intérêts et un euro symbolique.