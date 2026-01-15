Menu Rechercher
Hugo Ekitike a égalé une légende de Liverpool

Par Matthieu Margueritte
Transféré l’été dernier à Liverpool en échange de 95 M€, Hugo Ekitike (23 ans) réalise de bons débuts avec les Reds. En 27 matches, l’international français a inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives. Et selon Opta, Ekitike a égalé la performance d’une légende du club de la Mersey, Kenny Dalglish.

En effet, Hugo Ekitike a marqué en Premier League, en Ligue des Champions, en FA Cup, en Carabao Cup et lors du Community Shield cette saison. Cela fait de lui le deuxième joueur de l’histoire des Reds à marquer dans cinq compétitions différentes lors de sa première campagne avec Liverpool. Ekitike suit Kenny Dalglish, qui a marqué en championnat, en Coupe d’Europe, en FA Cup, en League Cup et en Super Coupe d’Europe en 1977-1978.

