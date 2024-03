PSG, Brésil : l’ascension fulgurante de Lucas Beraldo

«L’avenir défensif du Brésil». Le quotidien AS est dithyrambique envers Lucas Beraldo, titulaire pour sa première sélection avec le Brésil hier, et auteur d’une très bonne performance (1-0). Pourtant, il y a encore quatre mois, son nom était loin d’être connu par le monde entier. Mais force est de constater que le joueur de 20 ans a aujourd’hui changé de dimension. Entre ses débuts en Europe et ceux avec la sélection brésilienne, Beraldo connaît une ascension fulgurante.

Le joueur du Paris Saint-Germain, arrivé en janvier dans la capitale française, a signé une nouvelle bonne performance, bien aidé par les conseils de son compatriote Marquinhos. «Ma préparation a été bonne, je me suis beaucoup préparé pour ce moment. Marquinhos m’a donné beaucoup de conseils pour acquérir plus d’expérience», a confié le jeune central auriverde pour UOL Esporte. Le gaucher, tout sourire au moment des hymnes nationaux, vit un conte de fées. Lui-même avait confié qu’il avait déjà accompli l’un de ses rêves en disputant un match de Ligue des Champions. Mais cette fois, il a franchi un nouveau cap.

Beraldo monte en puissance

Lucas Beraldo a profité de l’absence de Marquinhos notamment pour être propulsé titulaire ce samedi soir avec le Brésil. C’est aussi parce qu’il a une bonne relation avec son sélectionneur, Dorival Júnior, arrivé en janvier dernier et qu’il connaît parfaitement bien. L’homme de 61 ans était l’entraîneur de Beraldo à São Paulo et a donné beaucoup de confiance à son poulain. «Depuis l’année dernière à São Paulo, Dorival m’a donné beaucoup de liberté et de confiance pour jouer mon jeu. Aujourd’hui, ce n’était pas différent», a assuré Le Parisien à UOL Esporte. Pourtant, les débuts étaient compliqués pour le néo-international brésilien avec le PSG, notamment lors des matchs contre Brest en Ligue 1, en Coupe de France, et face à la Real Sociedad en C1. Surtout le match aller, puisqu’au retour, il a montré plus de sérénité et de confiance.

Depuis, le défenseur de 20 ans n’a plus quitté le onze de Luis Enrique. Une adaptation express qui plaît forcément au technicien espagnol. «Il s’adapte parfaitement à notre idée de jeu, c’est l’exception qui confirme la règle car en général tout le monde a besoin de temps pour s’adapter», avait loué le coach espagnol en conférence de presse. Une montée en puissance rapide pour Beraldo et de bon augure pour la suite, surtout que son premier Classique contre l’Olympique de Marseille arrive à grands pas, tout comme les quarts de finale de C1 contre le FC Barcelone. L’occasion pour lui de prouver qu’il a - déjà - franchi un cap, avant de potentiellement disputer la Copa America avec son pays.