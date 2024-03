PSG : Lucas Beraldo a accompli son rêve

Arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo a connu des débuts contrastés en Europe. Le joueur de 20 ans a depuis enchaîné les titularisations et a même débuté un huitième de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. L’occasion pour lui d’accomplir un rêve, comme il l’a confié au cours d’un entretien accordé au site officiel du PSG.

«J’ai eu le sentiment de réaliser un rêve. Je pense que j’ai toujours rêvé de jouer la Ligue des Champions depuis que je suis enfant. J’ai pu écouter l’hymne et profiter de ce moment de la meilleure façon possible (…)Je pense que tous ceux qui rêvent de jouer au football rêvent de jouer la Ligue des Champions, et de pouvoir représenter un grand club comme le Paris Saint-Germain», a admis le défenseur central brésilien.