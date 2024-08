Everton : John Textor tout proche du rachat

Après des mois de recherches et de négociations, Everton est sur le point de trouver un nouveau propriétaire. Et son nom est John Textor. D’après The Guardian, le président de l’Olympique Lyonnais est actuellement à Liverpool pour poursuivre les discussions avec Farhad Moshiri, l’actuel propriétaire des Toffees. Un accord devrait être trouvé d’ici à la fin de la semaine. Après Botafogo, Molenbeek et l’OL, Eagle Football va accueillir très bientôt Everton.

En contrepartie, l’Américain va devoir vendre ses parts de Crystal Palace pour respecter les règles de la Premier League. Pour rappel, il détient 45% du club londonien. Toujours selon le média britannique, Josh Harris et David Blitzer, déjà propriétaires à hauteur de 18 % de Palace, ont formulé une offre de 100 millions de livres, soit 117 millions d’euros. Une offre rejetée.