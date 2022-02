PSG : Mauricio Pochettino loue les qualités de Danilo Pereira

La suite après cette publicité

Auteur d'un doublé lors de la large victoire parisienne face au LOSC (5-1) dimanche dernier, Danilo Pereira (30 ans) confirme sa bonne dynamique actuelle avec le club de la capitale. Déjà buteur contre le Stade de Reims à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, le Portugais s'impose ainsi comme une possibilité plus que probable pour accompagner Marco Verratti face aux Merengues. Présent, ce jeudi, en conférence de presse Mauricio Pochettino a d'ailleurs tenu à souligner, au-delà des récents buts marqués, le rendement de son milieu de terrain.

«Souvent quand un milieu marque, on peut se focaliser sur l’aspect offensif, il y a eu des situations précises dans ce sens mais c’est un joueur d’équilibre, important pour le collectif, il apporte au niveau physique et athlétique, je suis très content de ses récentes performances, ça lui donne encore plus de visibilité», a ainsi affirmé l'Argentin avant de recevoir le Stade Rennais pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Reste désormais à savoir si le Lusitanien sera bel et bien aligné, mardi prochain à 21 heures, pour le choc face aux Madrilènes.