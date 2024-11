Les clubs les plus dépensiers dans le marché des transferts depuis 2015

L’Observatoire du football a publié un rapport sur l’analyse économique globale du marché des transferts (investissements et bilans) pour la période 2015-2024. À l’échelle des championnats, la Premier League arrive en tête, sans surprise, avec 23 milliards d’euros dépensés. La Serie A, avec 10,84 milliards d’euros, et la Liga, avec 7,94 milliards d’euros, complètent ce podium. La Bundesliga se classe quatrième avec 7,94 milliards d’euros dépensés, juste devant la Ligue 1 et ses 7,44 milliards d’euros.

En ce qui concerne les clubs qui ont dépensé le plus, six clubs de PL sont dans le top 10. La première position est occupée par Chelsea avec 2,78 milliards d’euros. Manchester City se classe à la deuxième place avec 1,96 milliard d’euros dépensés, tandis que son voisin United et ses 1,95 milliard d’euros sont à la troisième position. Le Paris Saint-Germain suit derrière avec 1,90 milliard d’euros dépensés sur le marché entre 2015 et 2024. La Juventus est à la 5e position avec 1,77 milliard d’euros.

Top 10 des clubs ayant le plus dépensé entre 2015 et 2024

1. Chelsea - 2,78 milliards d’euros

2. Manchester City - 1,96 milliard d’euros

3. Manchester United - 1,96 milliard d’euros

4. Paris Saint-Germain - 1,90 milliard d’euros

5. Juventus - 1,77 milliard d’euros

6. FC Barcelone - 1,67 milliard d’euros

7. Tottenham Hotspur - 1,41 milliard d’euros

8. Arsenal - 1,40 milliard d’euros

9. Atlético de Madrid - 1,24 milliard d’euros

10. Liverpool - 1,24 milliard d’euros.