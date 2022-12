PSG : Nasser Al-Khelaïfi donne un indice sur le mercato hivernal

La suite après cette publicité

Eh oui, la Coupe du Monde 2022 touche déjà à sa fin. Après le match pour la 3e place entre le Maroc et la Croatie, mais surtout la grande finale entre l'Argentine et la France, il sera temps pour tout le monde de se concentrer à nouveau sur la saison 2022-2023 des clubs. Surtout que le mercato hivernal ouvrira ses portes pour tout le mois de janvier. Difficile pour le PSG de ne pas y penser, comme l'a fait savoir son président.

« Est-ce que certaines révélations du Mondial peuvent signer à Paris en janvier ? Ça dépend des blessures aujourd’hui. Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire "on veut signer". Pour nous, on ne veut pas signer quelqu’un. On ne cible pas un joueur, mais si on a une opportunité, pourquoi pas », a ainsi lâché Nasser Al-Khelaïfi auprès de RMC Sport. De bon augure pour Dusan Vlahovic ?