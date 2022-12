Mercato : le PSG ne lâche pas Dusan Vlahovic

La suite après cette publicité

Arrivé en grande pompe à la Juventus il y a bientôt un an, Dusan Vlahovic (22 ans) était censé incarner la relève après le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United six mois auparavant. Un an et 75 M€ plus tard, l’attaquant serbe n’est pas sûr de poursuivre son histoire d’amour avec la Vieille Dame.

Auteur de 13 buts en 26 matches de Serie A depuis son arrivée dans le Piémont, l’ancien joueur de la Fiorentina a vécu un mois d’octobre compliqué. Et aujourd’hui, les graves ennuis de son club pourraient le faire changer d’air plus rapidement que prévu. En tout cas, Il Corriere dello Sport nous indique que le pressing de ses courtisans s’accentue.

Mais Vlahovic préfère la Premier League

L’agent du buteur, Darko Ristic a ainsi été de nouveau contacté par plusieurs gros clubs, dont le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. L’intérêt des Franciliens n’est pas nouveau, mais il se confirme de jour en jour. Pas étonnant quand on sait que Kylian Mbappé rêverait d’avoir un attaquant de pointe capable de lui servir de pivot, comme Olivier Giroud le fait en équipe de France.

Sous contrat jusqu’en 2026, Vlahovic risque toutefois de coûter très cher, mais pas seulement. Le journal italien ajoute que le joueur serait davantage tenté par un avenir en Premier League où d’autres prétendants sont prêts à l’accueillir. Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea, qui a récemment perdu pour de longs mois Armando Broja.