PSG : la sortie cash de Luis Enrique après les blessures de Doué et Dembélé

La réponse parisienne était attendue. Au sortir d’une trêve internationale mouvementée, la polémique autour des blessures d’Ousmane Dembélé, absent pendant au moins six semaines, et Désiré Doué, qui devrait manquer environ quatre semaines de compétition, fait toujours débat. À la suite des blessures des deux Parisiens, le PSG avait «appelé urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale», ce à quoi s’était défendu Didier Deschamps en expliquant que le risque zéro n’existait pas.

Et alors que les passes d’armes continuaient entre la Fédération Française de Football et le PSG, Luis Enrique devait se préparer aux questions sur le sujet avant la réception du RC Lens, ce dimanche. Et sans jeter de l’huile sur le feu, l’Asturien a préféré rester sobre. «Rien de ce que je peux dire ici n’améliorera la santé des joueurs blessés. C’est la chose la plus importante. On reste concentré sur ça. Je suis inquiet pour chaque joueur qui est blessé. Mais c’est normal dans le football, je reste concentré sur le fait d’améliorer la santé des joueurs, pour moi et pour le club», a-t-il lâché.

Luis Enrique confiant avec son groupe

Et concernant les solutions, Luis Enrique assure avoir confiance en son groupe. «Gonçalo Ramos ? Je ne pense pas seulement à un joueur, je pense à la mentalité de l’équipe pour profiter de ce moment et être prêt pour continuer à gagner. C’est la mentalité d’une équipe. C’est notre plan à adopter pour les prochains matches. Il y a aussi Ibrahim Mbaye, un ailier pur. Mais c’est un détail, car les joueurs savent jouer à gauche et à droite, au milieu… les meilleurs joueurs savent jouer à toutes les positions».

Car Luis Enrique va devoir trouver rapidement la bonne solution, avant un calendrier de taille. «Ce n’est pas facile de gérer, car chaque joueur a une situation différente. Trois jours après, on aura un premier match de Ligue des Champions, puis un match à Marseille. C’est notre travail, ce n’est pas différent de l’année dernière», a assuré l’ex-sélectionneur de l’Espagne, plutôt favorable à la fusion de trêves de septembre et d’octobre : «je pense qu’on doit penser à améliorer la qualité de jeu et pour cela, on a besoin de la santé des joueurs, de contrôler les nombres de matches joués. Mais il y a des intérêts économiques. Chaque solution peut être positive».