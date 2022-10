Le PSG a déjà choisi son futur numéro 9 !

La suite après cette publicité

La MNM tourne plutôt bien cette saison. Même si les médias ont longtemps évoqué des frictions en interne entre Mbappé et Neymar, force est de constater que le Brésilien comme le Français sont très performants, et c'est aussi le cas de Lionel Messi. Seulement, même si les dirigeants peuvent profiter de ce trio fantastique, ils savent aussi qu'il n'est pas forcément voué à rester là pendant de longues années encore.

Le contrat de Lionel Messi expire ainsi en fin de saison et la présence de Neymar n'est pas 100% garantie non plus, notamment parce que le PSG avait déjà voulu s'en séparer lors de ce dernier mercato. Le Bondynois semble le moins à même de partir, même si un nouveau feuilleton concernant son avenir n'est pas à écarter. Il faut donc, déjà, préparer l'avenir... Et même si aucun des trois ne venait à quitter Paris, on sait que l'été dernier, Luis Campos et ses équipes souhaitaient enrôler un attaquant de pointe - Gianluca Scamacca était le favori - qui n'est finalement pas arrivé.

La Juve ne dit pas forcément non

Et selon Tuttosport, cet attaquant pourrait bien être... Dusan Vlahovic. Le média transalpin indique ainsi que le club de la capitale est particulièrement intéressé par le Serbe, arrivé en terres piémontaises pour environ 75 millions d'euros en janvier dernier. Depuis, le buteur de 22 ans n'a pas forcément convaincu tout le monde à Turin, même si sur le plan statistique, c'est plutôt correct, avec 4 réalisations en 6 matchs de championnat cette saison.

Le journal italien rajoute que les Turinois n'ont pas forcément envie de le lâcher si vite, puisqu'ils ont pensé au long terme en l'enrôlant. Mais une offre difficile à refuser les pousserait logiquement à dire oui aux Parisiens. Une chose est sûre, toujours selon la publication italienne, ça serait bien pour l'été prochain et non pour le mois de janvier. Affaire à suivre...