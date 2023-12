Los Angeles : les mots d’adieux de Hugo Lloris aux Spurs

C’était attendu et c’est désormais officiel : le gardien français, Hugo Lloris (37 ans), quitte Tottenham après 11 ans et 447 toutes compétitions confondues sous le maillot des Spurs. Il rejoint les Etats-Unis et la MLS où il portera fièrement les couleurs du Los Angeles FC. Interrogé par les réseaux de son désormais ancien club, le natif de Nice a tenu à remercier tous les supporters et le club pour cette belle et longue aventure dans une vidéo publiée par les comptes officiels des Spurs. Durant sa période londonienne, Lloris est devenu l’un des 17 gardiens de but à avoir gardé plus de 100 cages inviolées en Premier League.

«C’est un message personnel à tous les supporters de Tottenham. Je voulais juste vous remercier pour votre soutien depuis le premier jour. Ce fut un grand privilège d’avoir été l’un des vôtres mais également l’un de vos capitaines pendant des années. Je pense que c’est la fin d’un chapitre mais vous serez toujours dans mon cœur jusqu’à la fin de ma vie. Tottenham sera toujours un endroit spécial pour moi et pour ma famille. En leur nom, je voulais aussi vous remercier pour tous les souvenirs que nous avons partagé ensemble, toutes les émotions que nous avons ressenties. Je voudrais vous souhaiter le meilleur pour la prochaine décennie car vous méritez le meilleur», a longuement expliqué l’ancien capitaine des Bleus dans cette vidéo.