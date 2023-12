Hugo Lloris quitte Tottenham pour le Los Angeles FC

C’est une sacrée page qui se tourne pour Hugo Lloris et Tottenham même si on aurait pu l’écrire d’avance. Après 11 ans et demi de collaboration et 447 matchs, l’ancien capitaine et le club londonien vont prendre des chemins différents. Comme annoncé depuis quelques jours, le gardien était en négociations avancées avec Los Angeles FC et a même trouvé un accord. Le transfert est maintenant officiel, Lloris rejoint la MLS dès maintenant et ne remplira pas ses six derniers mois de contrat chez les Spurs.

«Le Los Angeles Football Club a annoncé aujourd’hui que le club avait signé un contrat garanti avec le légendaire gardien français Hugo Lloris jusqu’en 2024 avec des options pour 2025 et 2026. Lloris occupera une place sur la liste internationale dès réception de son visa P1 et de son certificat de transfert international» précise le communiqué ce jour. Avec la franchise californienne, le portier de 37 ans doit s’engager pour une saison, plus une seconde supplémentaire en option.

Los Angeles FC, l’une des meilleures franchises de MLS

Aux États-Unis, l’ancien Niçois et Lyonnais ouvrira probablement le dernier chapitre d’une très riche carrière. S’il n’a plus joué depuis le mois d’avril et qu’on ignore sa situation physique du moment, il rejoint l’une des équipes les plus performantes de la ligue américaine. LAFC a en effet été sacré champion de Major League Soccer en 2022 et a frôlé le doublé en 2023, s’inclinant face à Crew de Columbus en finale le 9 décembre dernier. Lloris sera donc toujours soumis à l’exigence du haut niveau : « Hugo est sans doute le gardien de but le plus titré de sa génération et un vainqueur confirmé. Nous sommes extrêmement heureux qu’Hugo ait choisi LAFC pour la prochaine phase de son illustre carrière », a déclaré John Thorrington, co-président et directeur général de LAFC

L’international tricolore le plus capé de l’histoire (145 sélections) devra retrouver son niveau, lui qui doit être un peu dans l’incertitude après autant de temps sans jouer. A Tottenham, la situation du champion du monde devenait intenable. Ecarté du groupe depuis la venue sur le banc d’Ange Postecoglou, Lloris s’est rapidement fait une raison face aux belles performances de Guglielmo Vicario, le nouveau numéro un dans les buts des Spurs. Après Harry Kane, parti cet été, c’est un nouvel historique qui quitte le club londonien :« Il apporte une expérience de leadership sans précédent aux plus hauts niveaux du football, ce qui, nous le savons, profitera grandement à notre club dans notre quête de plus de trophées. Je voudrais remercier Tottenham pour sa collaboration et je me joins à tout Los Angeles pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à Hugo, à son épouse Maine et à leurs trois enfants au LAFC», a poursuivi John Thorrington.