Un cador de Premier League suit de près Lovro Majer

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Stade Rennais, Lovro Majer (24 ans) ne laisse pas insensible. Auteur d'une très belle première saison sous le maillot breton, le milieu de terrain international croate (9 sélections, 3 buts) confirme, ces dernières semaines, les impressions laissées. Avec deux passes décisives et un but en 8 matches toutes compétitions confondues, le natif de Zagreb, victime d'une fracture du nez le mois dernier, intéresse donc logiquement la concurrence. Pisté par le PSG, le Barça ou encore l'Atlético de Madrid, comme nous vous le révélions récemment, l'ancien joueur du NK Lokomotiva est également suivi par un cador de Premier League.

Dans cette optique et comme le révèle, ce dimanche, le Daily Mail, des scouts d'Arsenal sont allé superviser Majer, jeudi, lors du match de Ligue des nations entre la Croatie et le Danemark (2-1). Si le Croate n'a joué qu'une dizaine de minutes, c'est bien lui qui a offert la victoire à son pays. De quoi conforter les Gunners dans leur choix. Souvent gêné par les blessures dans l'entrejeu - à l'instar de Thomas Partey lors du dernier exercice - Mikel Arteta apprécierait logiquement la venue du numéro 8 rennais pour renforcer le poste.

D'après The Sun, c'est d'ailleurs la deuxième fois que le milieu de terrain est supervisé par le club anglais. «C'est bien d'entendre ce genre de choses, car c'est flatteur quand les plus grands clubs veulent t'acheter. Mais je vais rester à Rennes, je suis content ici. Je ne pense pas et je n'ai pas pensé à partir. Je suis vraiment content. Je veux faire encore une bonne saison avec Rennes. Je dois encore progresser, je veux confirmer», avouait pourtant, de son côté, le principal intéressé à l'issue du match remporté 3-1 face à Brest. Épanoui en terres bretonnes, celui qui a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 29 matches de L1 l'an passé pourrait, malgré tout, bien finir par quitter les bords de la Vilaine.

Direction le club londonien, actuel leader de Premier League ? Rien est moins sûr puisque que pour convaincre le Stade Rennais et Florian Maurice, il faudra débourser une somme conséquente. Comme nous vous le révélions dernièrement, le board du SRFC a fixé le prix du joueur à 60 M€ et espère donc une belle plus-value pour un joueur acheté 12 M€ l'été dernier au Dinamo Zagreb. En attendant de savoir si les Gunners passeront, réellement, à l'action pour le milieu de 24 ans, Lovro Majer tentera, lui, d'emmener la Croatie pour le Final Four de la Ligue des Nations, ce dimanche soir en Autriche.