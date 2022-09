Mercato : le Stade Rennais fixe le prix de Lovro Majer !

La suite après cette publicité

«C'est bien d'entendre ce genre de choses, car c'est flatteur quand les plus grands clubs veulent t'acheter. Mais je vais rester à Rennes, je suis content ici. Je ne pense pas et je n'ai pas pensé à partir. Je suis vraiment content. Je veux faire encore une bonne saison avec Rennes. Je dois encore progresser, je veux confirmer». Par le biais de cette déclaration faite à l'issue du match remporté 3-1 face à Brest, Lovro Majer scellait son avenir en Bretagne et rassurait les supporters du club breton qui pouvaient alors passer un dernier jour de mercato tranquille.

Il faut dire que l'été a été animé pour celui qui est considéré au pays comme le nouveau Luka Modric aussi bien par son style que par son positionnement. Au début du mercato, c'est le PSG qui est venu prendre la température, mais sans aller véritablement plus loin. Ensuite au coeur de l'été, le FC Barcelone, toujours friand d'anciens Rennais (Ousmane Dembelé, Raphinha) a pris des renseignements auprès de l'entourage du joueur. Là encore, la difficulté du club Blaugrana à dégraisser rapidement son effectif n'a pas permis à la formation catalane d'aller plus loin.

L'Atletico de Madrid ne lâche pas l'affaire pour Lovro Majer

Mais il y a une destination où le milieu rennais de 24 ans, aux 6 buts et 8 passes décisives en 29 matches de L1 l'an passé, a bien failli aller en août dernier, c'est bien à Madrid. Comme nous vous le révélions le 25 août, l'Atletico a été très chaud sur le dossier, allant même jusqu'à discuter avec le Stade Rennais et Florian Maurice. Mais les Colchoneros n'avaient pas les fonds nécessaires pour recruter le joueur et l'international croate, sous contrat avec Rennes jusqu'en juin 2026 et véritablement adoré par les supporters Rouge et Noir, est finalement resté sur les bords de la Vilaine.

Mais le club coaché par Diego Simeone n'entend pas lâcher l'affaire pour autant. Selon nos informations, le club madrilène va revenir à la charge ces prochains mois et compte bien sur la vente d'un ou deux joueurs pour financier l'arrivée de Lovro Majer. Car le n°8 rennais, qui a déjà marqué un but et délivré deux passes décisives en 8 matches toutes compétitions confondues, va coûter très cher. Selon nos informations, le Stade Rennais, qui a délivré un bon de sortie pour le joueur l'été prochain, a fixé le prix du joueur à 60 M€ et espère donc une belle plus-value pour un joueur acheté 12 M€ l'été dernier au Dinamo Zagreb. L'Atletico de Madrid et les autres potentiels courtisans de Majer savent désormais à quoi s'en tenir.