Le PSG s'intéresse de près à Lovro Majer

Faire de la place et renforcer l'entrejeu. Voilà l'une des missions prioritaires du nouveau binôme en charge du sportif au Paris Saint-Germain, composé de Luis Campos et d'Antero Henrique. Chantier au trop long cours, le milieu de terrain va être recomposé, avec Marco Verratti annoncé comme le seul rescapé des années précédentes. Vous n'en loupez pas une miette, plusieurs noms sont annoncés depuis des semaines, de Pogba à Fofana en passant par Casemiro.

Une chose est sûre, Luis Campos est déjà au travail, et il ne raye pas forcément toutes les pistes étudiées par son prédécesseur Leonardo. En effet, selon nos informations, le Portugais, dont l'arrivée au PSG n'a toujours pas été officialisée, est intéressé par Lovro Majer, l'une des découvertes de la saison en Ligue 1, du côté du Stade Rennais. Or, ce nom avait été déjà coché par Leonardo, qui avait lui la température avec l'agence qui représente l'international croate (Niagara Sports).

Le PSG tâte le terrain

Auteur d'une excellente saison en Bretagne (11 buts, 13 passes décisives toute compétitions confondues), où sa finesse technique et ses passes décisives ont régalé le Roazhon Park, Majer possède une très belle cote sur le marché des transfert. Et on se doute que Bruno Génésio souhaite le conserver en vue du prochain exercice. Cela s'annonce délicat, tant il est suivi sur la scène européenne. L'Atlético de Madrid et le RB Leipzig sont également intéressés par le Croate de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Stade Rennais.

Le PSG compte bien tâter le terrain dans ce dossier, avec Luis Campos à la manœuvre. Contacté par nos soins, Andy Bara, de l'agence Niagara Sports, n'a ni démenti ni confirmé l'intérêt parisien. Mais il laisse entendre que le club de la capitale est bien évidemment un club intéressant pour le milieu croate, dont la carrière pourrait prochainement s'accélérer. En Espagne, le Real Madrid suit également de près ses performances du Rennais et voit en lui un potentiel remplaçant à Luka Modric dans les années à venir. En privé et même auprès de la direction madrilène, le Ballon d'Or 2018 ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à l'égard de son compatriote croate...