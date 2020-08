Les détails de l'offre de Chelsea pour Thiago Silva

C'est désormais acté, Thiago Silva va quitter définitivement le PSG dans les prochaines heures. Annoncé d'abord à la Fiorentina, c'est finalement à Chelsea que le désormais ancien capitaine du PSG va débarquer comme l'a annoncé Skysports ce matin, pour une saison.

Il faut dire que les Blues ont su trouver les arguments pour faire venir le défenseur international brésilien de 35 ans. Selon nos informations, le club anglais a proposé un contrat d'un an au joueur (+ une année en option), un salaire de 10 M€ et une belle prime à la signature. Un challenge sportif d'envergure, la découverte d'un nouveau championnat et un salaire XXL, autant de raisons valables pour voir Thiago Silva céder aux sirènes des Blues...