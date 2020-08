Chelsea proche de boucler l'arrivée de Thiago Silva

Après Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta et Edinson Cavani, un autre pilier du Paris Saint-Germain version QSI met les voiles. Après avoir prolongé son bail de quelques mois pour terminer la campagne de Ligue des Champions avec le club de la capitale, Thiago Silva (35 ans) ne sera pas conservé. Huit ans après son arrivée en France, O Monstro a d’ailleurs confirmé hier soir après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions (0-1) qu’il avait disputé son dernier match avec le club de la capitale.

Aujourd’hui libre de tout contrat, l’ancien Rossonero est annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de Chelsea, mais aussi de la Fiorentina. Un intérêt florentin que l’intéressé a confirmé, même s’il a juré que rien n’était signé. « J'ai tout donné avec le Paris SG mais maintenant je dois me trouver une autre équipe. Mon agent parle avec la Fiorentina et avec d'autres équipes, mais il n'y a encore rien de signé. »

Un contrat d'un an pour Thiago Silva

Mais selon Skysports, l’affaire serait déjà réglée. Et pas avec la Viola. Le média anglais annonce en effet que Chelsea est tout proche de s’offrir Thiago Silva. Cités comme très bien placés dans ce dossier, les Blues auraient cette fois trouvé un terrain d’entente avec le joueur puisqu’un contrat d’un an est annoncé par Skysports.

Le média va même plus loin en affirmant que le désormais ex-Parisien «va devenir le troisième renfort estival» de la formation londonienne après Hakim Ziyech et Timo Werner. Et avant, peut-être, le milieu de terrain Kai Havertz et le latéral gauche Ben Chilwell. Si cela se confirme, les Blues réussiraient un joli coup à moindres frais.