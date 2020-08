Thiago Silva, c'est le grand flou

La suite après cette publicité

«Malheureusement pour moi, c'était mon dernier match à Paris. C'est encore pire pour moi». Au micro de RMC Sport, au coup de sifflet final de Paris SG-Bayern Munich (0-1), Thiago Silva (35 ans) confirmait son départ du club de la capitale, son contrat étant arrivé à échéance. Pour Sky Sport Italia, le défenseur central tenait le même discours, précisant simplement qu'il n'avait pas encore arrêté sa décision sur son prochain club, à l'heure où la presse italienne l'annonce à la Fiorentina et que les tabloïds l'envoient à Chelsea.

«J'ai tout donné avec le Paris SG mais maintenant je dois me trouver une autre équipe. Mon agent parle avec la Fiorentina et avec d'autres équipes, mais il n'y a encore rien de signé. Demain ou après-demain, je devrai bien comprendre et étudier les offres et prendre la meilleure décision pour ma famille et moi», a-t-il lancé. Une nouvelle page donc en perspective. Oui mais voilà, quelques instants après le passage du Monstro à la télévision, Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse avec un discours assez étonnant au sujet de son capitaine.

L'étrange sortie de Tuchel

«On doit parler maintenant, avec le club, avec lui, pour clarifier la situation pour continuer, et voilà», a ainsi lancé le coach allemand du PSG en pleine conférence de presse alors qu'il était en train de rendre un hommage appuyé à l'international auriverde, évoquant le plaisir qu'il avait eu à l'avoir comme joueur et capitaine depuis deux saisons. Une sortie très énigmatique, surtout au niveau du timing.

Tuchel n'a jamais caché son envie de poursuivre l'aventure avec l'ancien Milanais. Ce dernier lui aussi a plusieurs fois répété que son envie première était de rester dans la Ville lumière. Assistera-t-on à un improbable retournement de situation ? Une chose est sûre, Thiago Silva veut encore jouer 2-3 ans en Europe pour être compétitif en vue du Mondial 2022 au Qatar. Pour le reste, il faudra attendre...