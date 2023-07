Manchester City : Pep Guardiola fait tout pour empêcher Bernardo Silva d’aller au PSG

La suite après cette publicité

À 28 ans et avec encore deux ans de contrat à honorer du côté de Manchester City, Bernardo Silva semble être à un tournant dans sa carrière. Ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain, le Portugais est toutefois toujours resté évasif concernant son avenir. « Le programme, c’est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qu’il va se passer. »

Depuis, le Portugais a réalisé le fantastique triplé, s’est marié et profite enfin de ses vacances. Mais Paris n’a pas lâché l’affaire. Le 12 juin dernier, nous vous révélions en exclusivité que les Rouge et Bleu sont même allés jusqu’à proposer d’inclure Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma dans le deal pour faire baisser le prix. Mais si Bernardo Silva est tenté par le challenge parisien, malgré une récente approche extravagante de l’Arabie saoudite, les Cityzens ne comptent pas faciliter les choses.

À lire

Bernardo Silva pas emballé par l’Arabie saoudite

Bernardo Silva se voit au PSG, mais…

En effet, alors qu’il a verrouillé les recrutements de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Cher Ndour et de Lucas Hernandez, le PSG va devoir s’armer de patience pour espérer finaliser ce qui serait le gros coup de son mercato. Le Parisien nous explique que les négociations entre Paris et City n’ont pas spécialement débuté, même si voir les deux clubs parler mercato est inédit et donc à signaler, d’autant que le numéro 20 pousse pour plier bagage. Le quotidien ajoute même que Bernardo Silva se voit déjà au PSG.

La suite après cette publicité

Mais un homme bloque tout : Pep Guardiola. Conscient de la valeur d’un homme polyvalent et efficace (55 buts, 9 passes décisives en 306n matches depuis 2017), l’Espagnol fait tout pour l’empêcher de quitter le nord-ouest de l’Angleterre. Parviendra-t-il à ses fins ? Au PSG, on compte évidemment sur la volonté d’un joueur désireux d’un nouveau défi après avoir enfin réussi tout remporter avec Manchester City, dont la très attendue Ligue des Champions.