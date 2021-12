JT Foot Mercato : l'élimination du Barça refroidit son mercato

La suite après cette publicité

Les cadres du Barça jugés responsables

Une élimination qui risque de laisser des traces. En s'inclinant lourdement face au Bayern Munich (3-0), le Barça a dit adieu à la Ligue des Champions et bonjour à l'Europa League. Plusieurs joueurs sont pointés du doigt à commencer par les cadres. Le gardien Marc-André ter Stegen est notamment la cible de nombreuses critiques. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde il y a de cela quelques années, l'Allemand n'est plus aussi décisif sur sa ligne. Le trio Alba-Piqué-Busquets, la vieille garde du club catalan, semble avoir fait son temps. Enfin, les joueurs disposants d'un gros salaire comme Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé ou Samuel Umtiti sont loin de justifier leurs émoluments, même si leur statut diffère.

Un impact sur le mercato

Cette élimination ressemble à un véritable camouflet pour cette institution du football européen qui témoigne de la profonde crise dans laquelle le club culé est englué. D'un point de vue financier, cette élimination va priver le FC Barcelone d'une jolie enveloppe de 20 millions d'euros. Une somme à laquelle le club culé n'aurait pas dit non compte tenu des caisses vides et du désir de se renforcer de ces derniers lors du prochain mercato hivernal. Les pistes sont nombreuses (Ferran Torres, Hakim Ziyech, Timo Werner, Anthony Martial, Arthur Cabral) et coûteuses. Pour les dirigeants barcelonais, il va peut-être falloir revoir la feuille de route et tout miser sur les joueurs libres de tout contrat (Cavani, Azpilicueta...).

Barcelone manque à la famille Messi

Après plus de 20 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a débarqué cet été au Paris Saint-Germain. Un véritable changement dans la vie de l'Argentin, tant sportivement qu'humainement. Dans ses colonnes, Le Parisien explique que la famille Messi a d'ailleurs du mal à s'acclimater à sa nouvelle vie. L’aîné des trois enfants du joueur n’apprécierait pas sa nouvelle vie. Concrètement, il n’aime pas tout ce qui ne ressemble pas à Barcelone. C’est compliqué aussi pour sa femme Antonella, encore peinée par ce déracinement. Et forcément, quand dans la vie ça va mal, ça se ressent sur le terrain. Si les 5 buts de la Pulga en Ligue des Champions atténuent un peu son bilan, son unique but en Ligue 1 fait pour le moment tache...