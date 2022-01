Manchester United tente sa chance pour Ousmane Dembelé

L'annonce a fait l'effet d'une bombe en Angleterre ce dimanche. Accusé de viol et de violences physiques par sa compagne Harriet Robson, l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood est en pleine tempête et les tabloïds anglais s'en sont donnés à coeur joie. Des accusations lourdes qui pourraient être portées devant la justice dans les prochaines heures. Une bien mauvaise nouvelle pour Manchester United qui n'avait pas vu le coup venir et qui tombe au plus mal à quelques heures de la fin du mercato hivernal.

Obligés d'agir dans l'urgence pour le remplacer, les Red Devils ont multiplié les contacts ces dernières heures, y compris avec l'entourage d'Ousmane Dembelé pour prendre la température, lui qui est sur le départ du FC Barcelone. Mais c'est sans doute déjà trop tard, puisque comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt dans la soirée, c'est vers le PSG, qui dispose d'un accord verbal avec le joueur, que se dirige le champion du monde 2018 ! Rappelons que ces dernières heures, le PSG et Barcelone continuent de discuter pour tenter de trouver un accord cet hiver. La probabilité qu'Ousmane Dembélé parte d'ici ce dimanche soir est donc faible. Pas totalement à écarter mais faible.