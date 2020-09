OM-Metz : les compositions officielles

A l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille le FC Metz à l'Orange Vélodrome. Revenu de nulle part dimanche dernier face au LOSC (1-1), l'OM veut se relancer à domicile. De leur côté, les Grenats ont enfin lancé leur saison le week-end dernier grâce à leur succès face au Stade de Reims (2-1), à Saint-Symphorien.

Pour ce match de 21 heures, André Villas-Boas aligne un 4-3-3 et s'appuie sur les hommes qui ont arraché le nul face aux Dogues. Côté messin, Vincent Hognon ne renie pas ses principes et opte pour un 4-3-3 ambitieux avec le trio d'attaque composé de Opa Nguette, Farid Boulaya et Ibrahima Niane en pointe. Sur le banc face à Reims, Fofana démarre la rencontre au contraire de Vincent Pajot.

Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sakai, Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Nagatomo - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Udol - Maïga, Fofana, Angban - Boulaya, Niane, Nguette