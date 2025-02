Rennes renforce sa défense pour 15M€ avec Anthony Rouault !

Décidément, Rennes est l’agitateur du mercato hivernal en Ligue 1. Déboursant 44 millions d’euros avant le dernier jour de mercato pour Seko Fofana (Al-Nassr), Brice Samba (RC Lens), Kyogo Furuhashi (Celtic Glasgow) et Lilian Brassier (Brest), le club breton a aussi fait de la place dans son effectif avec les ventes d’Amine Gouiri et Jota ainsi que les prêts d’Albert Grønbaek, Baptiste Santamaria, Glen Kamara et Henrik Meister.

Parmi les zones défaillantes de l’équipe d’Habib Beye, on notera le secteur défensif où Mikayil Faye, Christopher Wooh et Leo Østigård ont globalement déçu. Suite à l’arrivée de l’ancien joueur formé au club Lilian Brassier, c’est un autre joueur qui va renforcer la charnière rennaise. Cadre du côté du cinquième de Bundesliga, le VfB Stuttgart, Anthony Rouault (23 ans) va ainsi débarquer à Rennes.

Anthony Rouault arrive pour 15M€

Le joueur qui a disputé 28 matches cette saison (1 but) et a même découvert la Ligue des Champions avec les Souabes a pris une autre dimension du côté de l’Allemagne qu’il a ralliée à l’été 2023. Recruté pour 3 millions d’euros par la formation allemande, il a coûté 15 millions d’euros au Stade Rennais. À noter que Toulouse obtient un pourcentage de 10% à 20% sur ce transfert.

«Le défenseur quitte le VfB et rejoint son pays natal et un club français, le Stade Rennais. Après un total de 52 matchs officiels sous le maillot de Stuttgart, Anthony Rouault dit « Au revoir ». Le défenseur français a décidé de rejoindre la Ligue 1, son pays et rejoint le Stade Rennais en Bretagne», peut-on lire dans un communiqué du VfB Stuttgart.