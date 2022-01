L'Inter Miami n'a pas inscrit Blaise Matuidi pour la saison à venir

La suite après cette publicité

L'aventure de Blaise Matuidi à l'Inter Miami est probablement terminée. La franchise de Major League Soccer vient de dévoiler les numéros de maillots pour la saison à venir et surprise, le nom du champion du monde français n'apparaît pas. Aucune communication officielle n'a encore été émise à ce sujet par Miami mais le milieu de terrain a probablement résilié son contrat, alors que celui-ci se terminait en décembre 2022.

Depuis plusieurs semaines, la franchise américaine cherchait à se débarrasser de l'ancien Parisien afin de libérer une place de "designated player". Le nom de Luis Suarez avait même été soufflé pour le remplacer. Nous vous révélions également que Matuidi (34 ans) avait été cité du côté de Troyes, où il a été formé, pour un retour en Ligue 1. Il disposerait aussi de touches au Qatar.

Official squad numbers for #InterMiamiCF players announced ahead of the 2022 #MLS season! 🔟📋https://t.co/rswH5dPlXb