L’OM touche enfin au but pour Mason Greenwood !

C’est pratiquement bouclé. Mason Greenwood s’est mis d’accord avec la direction de l’Olympique de Marseille. Les derniers détails qu’il fallait régler ne sont désormais plus un obstacle, et l’attaquant anglais de 22 ans devrait bien porter les couleurs de l’OM pour les cinq prochaines années. Les deux parties sont sur la même longueur d’ondes et tout a été conclu niveau contractuel.

L’ancien grand espoir de Manchester United devrait débarquer dans le sud de la France dans les prochaines heures, avant d’être présenté et de réaliser la pré-saison avec le reste de ses nouveaux coéquipiers sous les ordres de Roberto De Zerbi. Pour rappel, il devrait coûter environ 30 millions d’euros aux Marseillais, comme révélé par nos soins il y a quelques jours. Le club olympien touche au but et va réaliser son premier gros coup du mercato estival.