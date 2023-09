JT Foot Mercato : le début de saison chaotique de Manchester United

La suite après cette publicité

Battu mercredi soir par le Bayern Munich pour son entrée en lice en Ligue des Champions, Manchester United a subi sa quatrième défaite de la saison, mais surtout, sa troisième consécutive. Les Red Devils n’ont remporté que 2 matches seulement depuis le début de saison. Ils encaissent en moyenne 2,5 buts par match. Mais ce qui est le plus remis en cause, c’est le recrutement. Les dirigeants mancuniens ont investi près de 200 millions d’euros sur le mercato estival, et pour l’instant aucun renfort ne s’est fait remarquer pour ses prouesses. Enfin, pour André Onana, recruté pour plus de 50 millions d’euros afin de remplacer David De Gea, ce sont ses boulettes qui font réagir en Angleterre. Hier soir, contre le Bayern, le portier camerounais a reconnu être coupable de la déconvenue de son équipe. «Je suis responsable de cette défaite. Cette erreur nous a coûté la victoire. Nous méritions de gagner, mais à cause de moi, nous n’avons pas gagné. C’est ma faute. J’ai beaucoup de choses à prouver parce que pour être honnête, mes débuts à Manchester United ne sont pas terribles», a-t-il confié à TNT Sports. Pour l’instant, le meilleur buteur du club depuis le début de saison, c’est Casemiro, un milieu défensif, une preuve flagrante des lacunes offensives mancuniennes. L’autre recrue phare qui manque à l’appel, c’est Mason Mount. Il n’a pas encore pu montrer l’étendue de son talent. Ses premières minutes avec les pensionnaires d’Old Trafford n’ont pas été convaincantes. Touché aux ischio-jambiers face aux Spurs, il y a un peu plus d’un mois, il devrait bientôt faire son retour dans le groupe. Mais la première personne jugée comme responsable de ce mauvais début de championnat, c’est le manager, Erik ten Hag. Sa position d’intouchable obtenue la saison dernière serait désormais menacée. Certains supporters n’ont pas apprécié la façon dont il a géré la mise à l’écart de Jadon Sancho, que le tacticien jugerait comme «fainéant» à l’entraînement.

Félix a retrouvé le sourire !

João Félix signe de très bons débuts avec le FC Barcelone. Auteur de trois buts et d’une passe décisive, le Portugais a déjà fait le tiers de ses performances de la saison passée, en seulement trois rencontres, toutes compétitions confondues. De bon augure pour la suite, même si le principal intéressé a confié à Mundo Deportivo qu’il ne s’attendait pas à vivre des débuts aussi parfaits avec ses nouveaux coéquipiers. «En vrai, que ce soit aussi bon ? Non, honnêtement je ne m’y attendais pas. Je pensais, et je pense toujours que c’est l’endroit idéal pour moi, mais la vérité c’est que les choses se passent très très bien et je ne m’attendais pas à ce qu’elles aillent si bien. Qu’elles continuent ainsi et qu’il en soit ainsi jusqu’à la fin. (…) Depuis le premier jour, il (Xavi) m’a dit de jouer pour m’amuser, de jouer avec joie et de jouer mon football. Bien sûr, il me pose des questions tactiques, mais il me demande avant tout de prendre du plaisir, de m’amuser, et c’est ce que j’essaie de faire.»

«Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi»

Dans une interview accordée à La Provence, Pablo Longoria a fait une terrible révélation sur Igor Tudor. Le président du club phocéen se souvient que le Croate, qui n’est resté qu’un an, avait subi un traitement de faveur très dur dès le début de son mandat. «Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l’intérieur et à l’extérieur. Beaucoup de monde s’organisait pour faire monter la tension contre lui. Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d’autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs. Il y a eu des appels aux groupes de supporters pour faire partir le coach. Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la pré-saison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n’est pas normal. Et, encore, je n’ai pas vu venir la situation.»