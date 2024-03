Barça : João Cancelo écarté par crainte de problèmes cardiaques

Le week-end dernier, le FC Barcelone défiait l’Atlético de Madrid dans un nouveau choc en Liga. Et les Blaugranas ont déroulé leur football avec une victoire nette (3-0). Pourtant, une absence avait suscité des interrogations : celle de João Cancelo. L’international portugais avait été indisponible après une blessure mystérieuse. Mais ce mercredi, la RAC1 fait des révélations sur cette absence.

Selon les indiscrétions de la radio catalane, João Cancelo a été écarté du match face à l’Atlético sur avis médical. En effet, l’un de ses proches souffre d’un problème cardiaque et le staff médical du Barça a décidé de ne pas prendre de risque en attendant de savoir si oui ou non cette maladie est héréditaire. En attendant d’en savoir plus, l’ancien joueur de Manchester City pourrait être laissé de côté.