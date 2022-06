Mevlüt Erding a proposé ses services à l’AS Saint-Etienne

Invité de l’émission Twitch 7/7 de RMC Sport, l’ancien attaquant du PSG Mevlüt Erding a expliqué avoir proposé ses services à l’AS Saint-Etienne. Une offre sans réponse de la part de la direction des Verts. Le buteur turc de 35 ans, qui est actuellement sans club depuis la fin de son contrat avec Ümraniyespor, est toujours à la recherche d’un nouveau club mais hésite aussi à mettre un terme à sa carrière.

La suite après cette publicité

« Pour l’instant je suis en club. Je me suis préparé tout l’été. Je n’ai pas envie d’arrêter, mais si rien ne me convient, je vais arrêter. Pour être honnête, j’ai fait part de mon envie à Saint-Etienne parce que c’est un club mythique, un club à part, qui a besoin de joueurs comme moi pour faire le lien entre les joueurs et l’entraîneur, pour montrer la grandeur du club. Je le dis avec modestie. Je n’ai pas eu de nouvelles dernièrement, je suis vraiment déçu. Ça me fait mal de voir ce grand club français en Ligue 2. J’ai dit à Loïc Perrin que je pouvais limite revenir gratuitement. Je veux juste voir Saint-Etienne en haut », a déclaré Erding qui a joué à l’ASSE entre 2013 et 2015, disputant 65 matches avec le club du Forez pour 21 buts et 5 décisives.