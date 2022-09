Affaire Pogba : Alou Diarra et Serge Aurier sortent du silence

Mouillés par Mathias Pogba dans l'affaire du marabout dans lequel il implique son frère, Paul, Serge Aurier, le défenseur international ivoirien qui évolue à Nottingham Forest, et Alou Diarra, l'ancien international français désormais entraîneur des jeunes de l'ESTAC, ont réagi dans les colonnes de L'Equipe. «On parle d’un marabout assez jeune prénommé Ibrahim, surnommé Grande, associé secret de la société Team 5 de Roissy-en-France, selon ses propres dires. Car c’est un proche de l’ancien international Alou Diarra (propriétaire du complexe de Foot à 5). Mon frère l’a rencontré grâce au joueur Serge Aurier lui ayant recommandé son marabout,» racontait Mathias Pogba, actuellement incarcéré pour une tentative d'extorsion sur son frère, dans l'une des nombreuses vidéos postées ce vendredi.

Au quotidien sportif, Alou Diarra, ex-international français aux 44 sélections, a répondu par des émojis «mort de rire», avant d'ajouter n'être «jamais à son complexe de foot à 5». «Je ne connais pas personnellement Paul Pogba et son entourage. Ils ne sont pas de ma génération. Donc [je suis] très étonné que mon nom soit cité par le frère de Pogba,» s'est-il justifié. De son côté, Serge Aurier a déclaré «être musulman» et «prier Dieu, pas le marabout». «Appelez-moi pour des bonnes choses, drôles et marrantes. Les histoires de famille qui frôlent la folie, allez en parler directement à la famille Pogba ou à celui qui les proclame,» a-t-il conclu. L'affaire Pogba semble loin d'être terminée.