Bouna Sarr fait son retour en Ligue 1

Bouna Sarr va signer son retour en Ligue 1. Selon nos informations, libre depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich en juin 2024, le latéral polyvalent de 34 ans s’est engagé avec le FC Metz jusqu’au terme de la saison. Sans club depuis plusieurs mois, l’international sénégalais (13 sélections) s’entraînait avec les Grenats depuis l’automne et a convaincu le staff messin par son état physique, son implication et son attitude au quotidien. Il va être intégré rapidement au groupe et constituer une option dès la prochaine journée de Championnat.

Ce retour en France marque aussi une nouvelle étape après un passage compliqué au Bayern Munich. Arrivé en 2020 en provenance de l’OM, Bouna Sarr n’a jamais réussi à s’imposer en Bavière, freinée par la concurrence et des pépins physiques, disputant peu de matches sur quatre saisons. À Metz, lanterne rouge de Ligue 1, il tentera de se relancer et d’apporter son expérience pour aider le club lorrain dans sa lutte pour le maintien.