Serie A : Empoli accroche in extremis la Sampdoria

Match de bas de tableau ce soir pour clôturer la 35e journée de Serie A. Déjà condamnée à la descente en Serie B, la Sampdoria accueillait Empoli, 14e du classement. Une rencontre pour l’honneur du côté des Génois. En revanche, les visiteurs pouvaient définitivement assurer leur maintien en cas de victoire.

Eh bien on peut dire que c’est une mission quasiment remplie. Un but inscrit par le défenseur Alessandro Zanoli à la 34e minute a donné la victoire à la Samp’. Mais alors que le club entraîné par Dejan Stankovic se dirigeait vers la victoire, Roberto Piccoli a égalisé durant le temps additionnel (1-1). Résultat : Empoli possède désormais neuf points d’avance sur le premier relégable à trois journées de la fin, mais une différence de but qui lui assure officieusement son maintien (-13 contre -26 pour Spezia).

