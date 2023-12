Affaire Galtier : la fuite du mail, l’épicentre d’un énorme mystère !

En quelques heures, Christophe Galtier est passé du banc de touche à celui des accusés. Actuellement en poste à Al-Duhail au Qatar, l’entraîneur français, accusé de harcèlement moral et de discrimination envers certains joueurs de l’OGC Nice lors de l’exercice 2021-2022, était en effet présent à l’ouverture de son procès, ce vendredi, au tribunal correctionnel de Nice. Très marqué, l’ancien coach de l’ASSE et du PSG s’est alors confié, répondant aux différentes accusations émises à son encontre, notamment celle sur le fait d’avoir employé le terme "King Kong" pour désigner Jean-Clair Todibo.

«Je me souviens j’ai hésité à dire molosse et King Kong. J’ai utilisé ce terme. King Kong, c’est force et puissance. Il n’y a pas de connotation autre que de force et de puissance. Avec beaucoup d’humilité, je peux dire que le jeune Nadé en 2017 à Saint-Etienne, s’il y avait bien une personne qui était bien placé pour parler de sa force… J’ai dû utiliser ce terme. Quand on joue contre Nantes, en finale de Coupe de France, j’ai utilisé la même formule pour Nicolas Pallois. Avec du recul, cela a heurté. Si cela l’a heurté, je dois m’excuser. Oui je l’ai utilisée mais pas dans une optique raciste», reconnaissait l’intéressé. Plongé dans un énorme scandale, Christophe Galtier, en larmes lors de son procès, doit quoi qu’il en soit, aujourd’hui, regretter la fuite du courriel signé par Julien Fournier, daté du 23 mai 2022 et adressé à Dave Brailsford, le patron de la stratégie sportive d’Ineos, propriétaire du club.

Un mail où l’ex-directeur sportif du Gym listait les reproches faits à son entraîneur de l’époque. Un document, révélé en avril dernier par Romain Molina et Daniel Riolo, suscitant d’ailleurs de nombreuses interrogations. «Une des énigmes de ce dossier», avouait d’ailleurs le président du Tribunal au moment d’évoquer celui qui aurait bien pu faire fuiter ce mail. Et pour cause, le mystère reste entier autour de ce courriel à l’origine de toute l’affaire. Dans cette optique, L’Equipe dévoile de nouvelles informations à ce sujet dans son édition du jour, précisant dans un premier temps qu’il existe deux versions du message, «avec quelques mots qui diffèrent». D’un côté le mail officiel envoyé à Brailsford et transféré aux policiers lors de son audition. De l’autre, un brouillon. «Laissé dans la boîte mail», comme l’a avoué Julien Fournier aux enquêteurs, ce dernier n’aurait finalement été partagé qu’à une seule personne. Un proche de l’ancien dirigeant niçois : l’agent Meïssa N’Diaye.

À ce titre, le quotidien français précise que le milieu niçois Khephren Thuram aurait ainsi eu vent, via son frère Marcus, alors à Mönchengladbach et représenté par N’Diaye, de la guerre d’influence au sein de son propre club. «J’ai demandé à Meïssa si c’est lui qui l’avait fait fuiter et il m’a répondu que non. Molina ? Il m’a sollicité pour le mail et je lui ai répondu sèchement», ajoutait alors Fournier, depuis passé par Parme en tant que directeur du football. Si le mystère reste donc entier sur l’identité de la personne à l’origine de cette fuite, «L’Equipe» conclu en rappelant qu’un témoin entendu dans cette affaire a, cependant, eu une version bien plus explicite. Lors de sa seconde audition, Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons, a ainsi confié que Daniel Riolo s’est vanté «publiquement» de la proposition de Fournier, «prêt à tuer professionnellement» Galtier, «de venir lire le mail à Parme», où il avait rebondi entre-temps. Reste désormais à savoir si cette zone d’ombre sera, un jour, totalement éclaircie…