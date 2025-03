OL : un club attend avec impatience le départ de Lucas Perri

L’Olympique Lyonnais n’a pas mis bien longtemps à trouver le successeur d’Anthony Lopes. Si le départ de l’international portugais ne s’est pas fait dans les meilleures conditions possibles, Lucas Perri a parfaitement su endosser le rôle de gardien titulaire des Gones. Et dernièrement, le Brésilien de 27 ans a fait des merveilles avec son équipe. Perri a notamment été ultra-décisif en Roumanie, face au FCSB. Auteur de multiples parades, l’ancien pensionnaire de Botafogo a grandement participé au succès 3-1 des Rhodaniens lors du huitième de finale aller de Ligue Europa.

Une performance saluée par Paulo Fonseca. Le Portugais, qui sera sur le banc ce soir pour le huitième de finale retour, avait même qualifié son joueur de meilleur gardien du monde. «En ce moment, le gardien le plus fort du monde, c’est mon gardien, Lucas Perri. Il a fait de bons matches. Défensivement, il est vraiment bon. Offensivement, il a progressé dans sa façon d’aider l’équipe avec le ballon. Pour jouer notre jeu, on a besoin d’un gardien qui participe offensivement. On a travaillé et regardé ensemble ce qu’on devait améliorer. Lucas est une personne très équilibrée. Il a compris l’importance de sa participation au jeu. Il a beaucoup progressé sur ce point.»

La veleur de Perri va grimper

Et selon Globoesporte, il y a un club qui suit attentivement les performances de Perri, dont le contrat court jusqu’en 2028, et qui attend avec impatience un éventuel transfert. Ce club, c’est Botafogo. La raison ? Il faut se rappeler du communiqué du 5 janvier 2024, quand l’OL a recruté Perri et Adryelson. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert.»

Vous l’aurez compris, si la valeur de Perri explose grâce à ses prestations (ce qui ne sera pas difficile vu le prix d’achat) et que l’OL le vend, Botafogo recevra la moitié de la plus-value. Et pour un club qui a servi à réduire la dette de l’OL (prime de Copa Libertadores, vente de Luiz Henrique), cette rentrée d’argent sera accueillie avec un grand sourire. Et pour rappel, les Anglais de Newcastle avaient été cités comme potentiellement intéressés par le Brésilien de l’OL. Affaire à suivre.