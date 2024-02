Reims : le joli business du Barça avec Akieme

C’est la nouvelle recrue du Stade de Reims. Les Rémois ont ainsi déboursé 10 millions d’euros (6M€ + 4M€ sous forme de bonus) pour s’offrir le latéral Sergio Akieme. Une opération qui devrait ravir le FC Barcelone.

Et pour cause, le joueur était passé par l’équipe B du club catalan pendant deux saisons entre 2019 et 2021, avant de filer à Almeria. Le Barça l’avait recruté pour 300.000€, avant de le vendre pour 3,5 millions d’euros aux Andalous. Les Catalans s’étaient aussi assurés 10% de la plus-value sur une future vente. Les Barcelonais vont donc toucher 650.000€ grâce à Akieme, en plus des 3,2 M€ déjà obtenus à l’époque. Un petit montant non-négligeable quand on sait que les finances du Barça sont très compliquées et que le moindre euro compte.