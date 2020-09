Liga : le Real Madrid cale sur la pelouse de la Real Sociedad

Le champion en titre était de retour ce soir. Alors que la plupart des équipes de Liga en sont à leur deuxième rencontre de la saison, les troupes de Zinedine Zidane avaient logiquement bénéficié d'une semaine de trêve supplémentaire suite à leur participation à la Ligue des Champions. Et les Merengues avaient un sacré morceau en face, puisqu'ils se déplaçaient sur la pelouse de la Real Sociedad. Un match particulier pour Martin Odegaard, qui a brillé à Saint-Sébastien la saison dernière et devait initialement rester une saison supplémentaire. Il était d'ailleurs titularisé par Zidane, aux côtés de Luka Modric, alors que Vinicius Junior, Benzema et Rodrygo composaient le trio de tête. En face, David Silva commençait sur le banc, mais il y avait du très beau monde avec Mikel Merino, Portu, Oyarzabal et Alexander Isak, entre autres.

Bourreau du Real Madrid en Copa del Rey la saison dernière, le club de Saint-Sébastien se montrait très solide sur les premières minutes de la partie, en étant également très intense au pressing. Les Madrilènes mettaient tout de même peu à peu le pied sur le cuir, avec un Modric très en vue. On voyait aussi que l'équipe de Zizou évoluait plutôt en 4-2-3-1, avec un Odegaard très haut. Le jeune Norvégien touchait d'ailleurs énormément de ballons, tout comme Vinicius Junior sur son côté gauche, mais il n'y avait pas encore vraiment de situation chaude à se mettre sous la dent. La domination madrilène était assez stérile, tout comme la Real Sociedad ne profitait pas de ses situations de contre-attaque.

Deux équipes assez brouillonnes

Karim Benzema avait une superbe opportunité mais après avoir éliminé Remiro, il ne parvenait pas à cadrer (38e). Les Madrilènes contrôlaient et avaient une animation offensive assez intéressante, mais c'était encore brouillon dans les tous-derniers mètres. L'attaquant français s'essayait également à la frappe, mais glissait (40e). Il fallait attendre la 42e minute pour voir les Merengues un peu déstabilisés, sur ce corner conclu sur une tête de Robin Le Normand, au-dessus. Derrière, Courtois sortait une superbe parade devant Alexander Isak (43e). Le Suédois enchaînait sur un enroulé un peu trop appuyé ensuite (44e). Un petit avertissement pour le champion d'Espagne. Les 22 acteurs de la partie rentraient cependant aux vestiaires sur ce score de 0-0.

Juste au retour sur le pré, les locaux étaient encore à deux doigts d'ouvrir le score, puisqu'après ce caviar d'Odegaard, Barrenetxea voyait son plat du pied frôler le poteau droit de Courtois (47e). Les Basques posaient des soucis aux Merengues, bien moins conquérants et dominants. A l'heure de jeu, David Silva entrait en jeu, mais n'aura pas réussi à avoir énormément d'influence. Zinedine Zidane procédait lui à un triple changement, faisant entrer Casemiro, Fede Valverde et... Marvin, le jeune joueur de 20 ans formé au club. Ce dernier ne profitait d'ailleurs pas d'un bon service de Vinicius Junior (78e). Le score n'a plus bougé, alors qu'on sentait énormément de fatigue des deux côtés sur la fin de match, ce qui provoquait beaucoup d'imprécisions et de mmauvais choix. Il fallait noter le bon match de Varane du côté des Blancos. Un petit point pour démarrer la saison pour les Merengues.

