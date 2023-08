Serie A : l’Inter Milan l’emporte facilement contre Cagliari

Ce lundi, l’Inter Milan se déplaçait à Cagliari en clôture de la deuxième journée de Serie A. Et alors que l’AC Milan, Naples et le Hellas Vérone avaient tous enchaîné avec un deuxième succès de rang ce week-end, les Nerazzurri avaient pour dessein de faire de même. En confiance après un succès inaugural face à Monza (2-0), ces derniers ont surfé sur cette belle dynamique et ont pris un avantage confortable dès la demi-heure de jeu.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 6 2 5 2 0 0 6 1 2 Naples 6 2 4 2 0 0 5 1 3 Inter Milan 6 2 4 2 0 0 4 0 4 Hellas 6 2 2 2 0 0 3 1 5 Fiorentina 4 2 3 1 1 0 6 3 6 Juventus 4 2 3 1 1 0 4 1 7 Lecce 4 2 1 1 1 0 4 3 8 Atalanta 3 2 1 1 0 1 3 2 9 Monza 3 2 0 1 0 1 2 2 10 Frosinone 3 2 -1 1 0 1 3 4 11 Genoa 3 2 -2 1 0 1 2 4 12 Salernitana 2 2 0 0 2 0 3 3 13 Rome 1 2 -1 0 1 1 3 4 14 Bologne 1 2 -2 0 1 1 1 3 15 Cagliari 1 2 -2 0 1 1 0 2 16 Torino 1 2 -3 0 1 1 1 4 17 Udinese 1 2 -3 0 1 1 1 4 18 Lazio 0 2 -2 0 0 2 1 3 19 Empoli 0 2 -3 0 0 2 0 3 20 Sassuolo 0 2 -4 0 0 2 0 4 Voir le classement complet

Denzel Dumfries ayant ouvert le score d’une belle frappe croisée (0-1, 21e), Lautaro Martinez a inscrit son troisième but en deux matches à la demi-heure de jeu (0-2, 30e). Après un premier acte que les hommes de Simone Inzaghi ont survolé (69% de possession), les Sardes ont essayé de se remettre la tête à l’endroit au retour des vestiaires. En vain. Avec ce succès, l’Inter Milan enchaîne avec une deuxième succès de rang alors que Cagliari n’a toujours pas glané la première victoire de sa saison.