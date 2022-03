JT Foot Mercato : l'OL sur tous les fronts

La suite après cette publicité

L'OL recrute et s'active pour l'été prochain

C'est officiel : l'Olympique Lyonnais a annoncé le recrutement jusqu'à la fin de la saison de l'ailier brésilien Tetê (22 ans). Alors qu'il évoluait au Shakhtar Donetsk, la guerre en Ukraine a changé la donne ! Les clubs de Ligue 1 ont donc la possibilité de se renforcer avec un joueur issu du championnat ukrainien. Les Gones ont sauté sur l'occasion en s'offrant le Brésilien, le club de Jean-Michel Aulas voulait se renforcer alors qu'une fin de saison haletante se profile, notamment en Europa League. Le joueur auriverde a d'ailleurs justifié son choix de rejoindre l'OL : «Lyon a une belle histoire avec les Brésiliens, ça m’a beaucoup aidé dans mon choix, j’ai discuté avec Lucas Paqueta, il m’a dit de bonnes choses, je n’ai pas hésité à venir.» Mais l'Olympique Lyonnais doit aussi gérer le dossier épineux de la prolongation de Jason Denayer. Selon nos informations, les discussions concernant sa prolongation de contrat avaient bien avancé il y a quelques semaines mais depuis l'émergence de Lukeba, ce n'est plus le cas. L'OL ne donne plus trop signe de vie et le défenseur pourrait ne plus rejouer. En tous cas, Lyon a déjà ciblé son remplaçant pour l'été prochain. Le club français voudrait s'attacher les services d'Issa Diop, le défenseur de West Ham. Plus un titulaire indiscutable avec le club londonien, l'ex-international Espoirs tricolore (6 capes) chercherait un nouveau défi. L'OL voudrait en profiter selon L'Équipe.

Agüero veut rejouer au foot !

Arrivé au FC Barcelone l'été dernier après 10 ans sous les couleurs de Manchester City, Sergio Agüero a été contraint de prendre sa retraite en décembre dernier en raison d'une arythmie cardiaque. A seulement 33 ans, on se disait que c'était un gâchis car le Kun avait encore tellement à apporter au Barça. Il faut dire qu'on a déjà vu des come-back retentissants ces derniers mois à l'image d'un Christian Eriksen, qui avait fait un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro contre la Finlande. Aujourd'hui, le Danois est de retour sur les terrains avec Brentford et a même retrouvé la sélection pendant cette trêve internationale. Et il faut croire que ça a donné des idées à Sergio Agüero comme il l'a expliqué dans un entretien à TyC Sports ! «Hier, il m'est venu à l'esprit que je pouvais rejouer au football. Les médecins m'ont dit que je devais rester cinq ou six mois sans activité, mais j'ai déjà envie de m'entraîner à nouveau. L'Inter Miami m'a appelé. Mais j'ai refusé. Dans 2 ans ? À voir…»

Ronaldinho défend Messi et Neymar

Ronaldinho était en France ces derniers jours, le Brésilien s'est confié sur les performances de Messi et Neymar au PSG. Et pour lui, rien d'anormal qu'ils aient été sifflés après la débâcle en Ligue des Champions. «Je pense que ce n’est pas un "problème Messi" ou un "problème Neymar". Les supporters n’étaient pas contents de ne pas pouvoir gagner la Ligue des champions. Les deux plus grands noms au PSG, ce sont Neymar et Messi donc c’est normal que cela ait été un peu plus fort contre les deux. Mais je pense que les supporters sont mécontents de tous les joueurs, pas juste des deux. Mais c’est le foot et, dans quelque temps, ça redeviendra normal», a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.