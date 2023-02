Argentine : Lionel Scaloni prolonge jusqu’en 2026

Sélectionneur de l’équipe nationale d’Argentine depuis 2018, Lionel Scaloni a réussi à décrocher le troisième sacre mondial de l’Albiceleste en décembre dernier au Qatar. Grand favori pour devenir coach de l’année 2022 lors de la cérémonie FIFA The Best, Scaloni a, entre temps, prolongé son contrat jusqu’en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde.

« Ce lundi, à Paris, Claudio Tapia et Lionel Scaloni se sont rencontrés pour finaliser la prolongation de son contrat d’entraîneur de l’équipe nationale jusqu’en 2026. L’équipe nationale argentine disputera deux matchs amicaux à la fin du mois de mars, respectivement contre le Panama et Curaçao. La date, l’heure et le lieu seront annoncés dans les prochains jours », indique le communiqué publié sur le site officiel de la fédération argentine (AFA).

