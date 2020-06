Real Madrid : Dimitar Berbatov ne comprend pas pourquoi Bale est toujours au club

Gareth Bale est constamment au cœur des débats du côté du Real Madrid, tant pour ses pépins physiques que pour son amour pour le golf. Depuis 2013, celui qui a coûté 101 M€ au club madrilène ne vit pas une aventure paisible. L'un de ses coéquipiers à Tottenham, un certain Dimitar Berbatov, se demande même pourquoi le Gallois est toujours un joueur du Real. Il s'est exprimé dans sa rubrique sur Betfair, site de jeux en ligne pour lequel il est ambassadeur. « Je pense que la critique qu'il obtient est un peu plus personnelle que les autres joueurs. Quoi qu'il fasse, même s'il marque cinq buts dans un match, il y aura toujours quelque chose que les fans critiqueront. Je me demande souvent, avec la quantité de coups qu'il reçoit, pourquoi il est toujours là-bas », dit-il.

Le Bulgare pense alors que la fin de saison à huis clos pourrait être une opportunité pour Bale (19 matches sur l'exercice actuel) de se relancer loin du regard des fans. « Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Jouer à huis clos pourrait être utile pour lui et sa confiance, mais j'imagine que les fans le hueront quand ils regarderont la télévision. Je ne comprends jamais la façon dont certains fans du Real Madrid traitent leurs propres joueurs. » Un avis que ne partage certainement pas Zinedine Zidane puisque l'ailier a débuté les deux dernières rencontres sur le banc.