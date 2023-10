Vidéo : la victoire du PSG face à Rennes fait rêver sur X !

La suite après cette publicité

Ce soir, le PSG se rendait sur la pelouse du Stade Rennais. Après un match nul contre Clermont (0-0) et une défaite en Ligue des Champions contre Newcastle (1-4), les Parisiens se sont ressaisis face aux Rennais et avec la manière (1-3). Luis Enrique avait, pour l’occasion, laissé de côté son 4-2-4 pour un plus traditionnel 4-3-3. Les prestations de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi ont particulièrement fait du bruit sur les réseaux. Randal Kolo Muani, entré à la place de Gonçalo Ramos, a rendu une belle copie. Seule ombre au tableau, Kylian Mbappé est encore une fois resté muet face au but, c’est son quatrième match d’affilé sans marquer.