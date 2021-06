OM : Barcelone et l’OL ont aussi tenté Gerson

Même si le transfert n’a pas encore été officialisé, on peut d’ores et déjà affirmer que l’Olympique de Marseille a réalisé un gros coup sur le marché des transferts en faisant venir Gerson (24 ans). Le milieu de terrain brésilien de Flamengo rejoindra le sud de la France dans les prochaines semaines et sera olympien pour l’exercice suivant.

Si Pablo Longoria a géré le dossier d’une main de maître, il a dû faire face à de la concurrence sur ce dossier. En effet comme le révèle aujourd’hui La Provence, le FC Barcelone mais aussi l’Olympique Lyonnais se sont penchés sur le profil de l’international brésilien des moins de 23 ans. Alors simple coup de bluff de Jean-Michel Aulas pour faire monter les prix ou vraie cible de Juninho ? Le mystère ne sera peut-être jamais élucidé mais les supporters phocéens peuvent dorénavant souffler, Gerson est bien marseillais.