Monaco : Niko Kovac concentré sur la finale de Coupe de France

Vainqueur du Stade Rennais ce dimanche soir au Stade Louis-II (2-1, 37e journée de Ligue 1), l'AS Monaco a conservé sa troisième place avec un point d'avance sur l'OL qui a aussi gagné. Tout se jouera donc dimanche prochain pour cette place en Ligue des Champions mais avant cela, le club du Rocher a une finale de Coupe de France à disputer contre le PSG mercredi.

Avant de penser au match face à Lens dimanche, Niko Kovac a assuré qu'il fallait d'abord préparer cette finale. «Nous allons d'abord jouer la finale de la coupe (de France), c'est très important, contre un top adversaire. Il faut d'abord penser à ce match, en profiter, il n'y a pas tant de joueurs qui ont joué au Stade de France. Et après, on verra ce qui est possible de faire dimanche contre Lens», a lâché le coach monégasque sur Canal +.