PSG (F) : Gérard Prêcheur devrait être remplacé par son fils !

Décidément, la section féminine du Paris Saint-Germain ne connaît pas une période tranquille depuis quelques temps. Après l’affaire Hamraoui, le club de la capitale a vu son ex-attaquante vedette, Kadidiatou Diani, porter plainte contre son ancien entraîneur Didier Ollé-Nicole. Mais selon les dernières informations du Parisien, le coach actuel, Gérard Prêcheur, quitterait son poste alors que l’exercice 2023-2024 de la D1 Arkema vient tout juste de commencer, avec une victoire sur la pelouse de Bordeaux (3-0).

Une décision actée mercredi soir en interne qui intervient après plusieurs semaines de négociations entre le principal intéressé et la direction francilienne. Pour assurer la continuité du technicien de 63 ans, ce dernier sera tout simplement par Jocelyn, son adjoint… qui est également son fils. Sous les ordres de Gérard Prêcheur, les Parisiennes ont terminé deuxièmes du championnat derrière l’Olympique Lyonnais, contre qui elles s’inclinent également en finale de la Coupe de France en au Trophée des Championnes, et ce en plus d’être éliminées en quarts de finale de la Ligue des champions.